Grands prix de préservation des captages d’eau potable : les premiers lauréats

C’est une première ! Les Grands prix de préservation des captages d’eau potable ont été attribués ce mardi 16 novembre, au Salon des maires. Cette démarche, portée par le centre de ressources Captages de l’OFB, a pour but de mettre en lumière les actions exemplaires de préservation de la ressource en eau.

Les pesticides et les nitrates impactent gravement la qualité de la ressource en eau. Pour pouvoir continuer à fournir de l’eau potable, les collectivités ont deux choix ; soit recourir à des traitements de plus en coûteux, soit agir à la source, en protégeant leurs aires d’alimentation de captage (AAC). Cette solution est la plus durable, mais c’est aussi la plus difficile, car elle implique de nombreux acteurs, en particulier les exploitants agricoles.

En 2013, 1000 captages parmi les plus menacés, dits « prioritaires », ont été identifiés. Mais les démarches de protection peinent à se mettre en place, car elles ne sont pas obligatoires, et ...