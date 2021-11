Les entreprises de restauration collective concédée alertent sur le coût de la qualité

Restauration collective

Publié le 15/11/2021 • Par Hélène Huteau • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

A l’approche des négociations de fin d’année, les entreprises privées de la restauration collective alertent sur le coût de la hausse de qualité, et des matières premières qui met en danger leur rentabilité.

A un mois et demi de la fin des négociations annuelles avec ses clients, le syndicat national de restauration collective privée (SNRC) a alerté sur la hausse des coût des matières premières, venant alourdir encore le coût des réformes dues à Egalim (le passage au sans plastique notamment). Lors d’une conférence de presse le 10 novembre, son président Philippe Pont-Nourat, DG de Sodexo, annonce « une augmentation de 5 à 7 % d’augmentation des produits alimentaires, qui représentent 45 % des coûts de production ». Dans ce contexte inflationniste, le SNRC en appelle aux pouvoirs publics afin de revoir les prix tous les trois mois au lieu d’une fois par an. « Si on attend un an pour faire bouger l’indexation on est mort » prévient le président du SNRC.