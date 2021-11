Mailinblack se mobilise pour la cybersécurité des collectivités

Publié le 16/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Livre blanc, webinaires, test gratuit de sa solution… L'éditeur spécialisé fait feu de tout bois pour sensibiliser les acteurs publics aux risques cyber et former leurs agents.

Jusqu’alors relativement épargnées, les collectivités sont aujourd’hui dans le viseur des cybercriminels. 2020 et 2021 ont été deux années très marquées par des menaces dans le domaine de la cybersécurité. Municipalités, intercommunalités, conseils généraux ou régionaux… Les acteurs publics ont vu les cyberattaques les concernant être multipliées par dix depuis l’an dernier.

Parmi la centaine d’attaques de ransomware recensées par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) sur les neuf premiers mois de l’année dernière, une vingtaine concernait des collectivités territoriales (source LeMagIT). Selon le Clusif, 30 % des collectivités auraient été victimes d’un rançongiciel.

Peu préparées, en sous-investissement chronique en matière de cybersécurité, ne disposant pas toujours du même niveau d’expertise interne que les entreprises privées, les collectivités font figure de cible privilégiée. D’autant qu’elles manipulent un grand nombre d’informations sensibles comme les données d’état civil. Déclaration d’imposition, demande de prestations sociales… Les pièces justificatives demandées aux usagers sont, par ailleurs, largement dématérialisées.

La principale vulnérabilité : l’humain

Dans ce contexte, Mailinblack a décidé de se mobiliser pour sensibiliser les acteurs publics. L’éditeur spécialisé dans la cybersécurité publie un livre blanc qui leur est dédié. Ce document dresse un état des lieux de la menace puis délivre des pistes pour bâtir une politique de cybersécurité efficace.

S’il est urgent pour les acteurs publics de se doter d’outils pour renforcer leur protection, la plus grande faille exploitable par les cybercriminels reste l’humain. La sensibilisation des agents aux risques encourus est donc la pierre angulaire d’une bonne politique de cybersécurité. « Des agents mal préparés ou informés représentent autant de portes laissées ouvertes pour les cybercriminels, rappelle Mailinblack dans son livre blanc. Le manque de sensibilisation et de formation empêche les agents de réagir correctement lorsqu’ils sont exposés à une menace. Ils sont plus susceptibles de ne pas la détecter et de tomber dans le piège tendu par les cybercriminels. »

En parallèle de ce livre blanc, Mailinblack a mené trois webinaires à succès avec plus de 200 participants en octobre, durant le Mois européen de la cybersécurité. Ils ont permis de rappeler combien il est important pour les collectivités d’investir dans la cybersécurité et d’engager leurs collaborateurs sur cette voie.

Apprentissage par l’erreur

Enfin, Mailinblack prolonge le test gratuit de Phishing Coach, sa solution de simulation d’attaque d’hameçonnage (phishing) par e-mail. Cette offre donne accès à la plateforme librement et sans engagement. La grande majorité des attaques cyber ayant pour cause l’exploitation d’une faille humaine, Phishing Coach de Mailinblack s’attaque à ce fléau du phishing en sensibilisant l’ensemble des agents d’une collectivité.

Mis en situation, ces derniers apprennent par l’expérience les menaces qui pèsent sur leurs organisations. Cet apprentissage par l’erreur permet de rappeler les règles d’hygiène en matière de sécurité aux agents qui auront commis l’erreur de cliquer sur le lien frauduleux et auront renseigné leurs données en ligne. En moyenne, 40 % des agents tombent dans ce piège. Pour les sensibiliser, Mailinblack leur propose un ensemble de contenus : livres blancs, infographies, guides…

Intuitive, la solution Phishing Coach se singularise par sa rapidité de mise en œuvre. Une collectivité peut créer elle-même une campagne de simulation, en trois minutes seulement et en trois étapes : le choix du modèle, le choix des destinataires et la durée. Avec une ergonomie centrée sur l’expérience utilisateur, la plateforme affiche un haut degré de personnalisation avec plus de 30 modèles de phishing et plus de 1 000 combinaisons possibles.

Lauréate du Grand Défi Cybersécurité en 2021 parmi onze entreprises françaises, Mailinblack répond aux enjeux de souveraineté en proposant un hébergement des données sur le territoire national.

