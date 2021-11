Elections

Les petites communes épargnées par la chute de la participation

Publié le 15/11/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

L’abstention varie presque du simple et double entre les villages de moins de 500 habitants et les villes de plus de 100 000 habitants. Tel est le principal enseignement de la dernière livraison du Cevipof pour le compte de l’Association des maires de France.

