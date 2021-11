Rodéos urbains : quel bilan trois ans après la loi ?

Sécurité

Publié le 15/11/2021

La loi du 3 août 2018 a fait des rodéos urbains un délit puni d'un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Trois ans après, la commission des lois de l’Assemblée nationale juge le dispositif législatif « utile » mais préconise une série de recommandations pour lever les freins à sa mise en œuvre.

Comment mieux lutter contre les rodéos urbains ? Trois ans après la promulgation de la loi du 3 août 2018 « renforçant la lutte contre les rodéos motorisés », et alors que le phénomène continue d’empoisonner la vie de nombreux habitants, l’Assemblée nationale a tenu à dresser un premier bilan de ses dispositions.

Tout au long de l’été, une vingtaine d’auditions ont été menées auprès des services des ministères de l’Intérieur et de la Justice, de représentants et syndicats des forces de l’ordre et de la magistrature, de chercheurs et collectifs de citoyens ou encore d’associations d’élus. Nathalie Ravier, maire de Méru (Oise), Thierry Falconet, maire de Chenôve (Côte-d’Or) et président de l’Association des maires ville et banlieue, ou encore Margaret Connels ...