Logiciel libre : les collectivités pourront s’appuyer sur les choix de l’Etat

Logiciel libre

Publié le 15/11/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : France

La ministre de la transformation et de la fonction publiques a présenté le plan d'action de l'Etat en faveur du logiciel libre. Si les collectivités ne sont pas directement concernées par les investissements nationaux, elles pourront s'appuyer sur les logiciels de l'Etat, notamment grâce au travail d'adaptation de l'Adullact.

Comment les collectivités peuvent bénéficier des logiciels développés par l’État pour son administration ? Depuis quelques mois, le gouvernement a fait le choix de prioriser les logiciels libres dans ses ministères. C’est-à-dire des logiciels dont la programmation est ouverte et visible, contrairement aux logiciels propriétaires, dont le code, la machinerie, n’est visible que par son constructeur.

Les logiciels libres peuvent être réutilisés et modifiés librement. Les collectivités ont donc tout intérêt à piocher parmi les logiciels gratuits développés par l’État et référencés sur code.gouv.fr. Problème : les besoins ne sont pas exactement les mêmes entre les ministères et la multitude de collectivités locales. Un transfert technologique est généralement nécessaire mais les développeurs de ...

