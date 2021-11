Transition énergétique : les collectivités locales peuvent compter sur Primagaz pour les accompagner dans leur cheminement

Publié le 22/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Face aux changements climatiques, les sociétés s’organisent et cherchent des solutions notamment en termes de consommation énergétique. Le choix fait par de nombreuses sociétés, dont la France, d’un itinéraire vers le tout électrique manque de réalisme économique et risque, surtout, de mettre un grand nombre d’acteurs dont les collectivités locales en difficulté financière.

Aujourd’hui, seul un quart des 36.000 communes françaises est raccordé au réseau gazier. Et sur les 28.000 collectivités locales restantes, pour diverses raisons, toutes ne se satisfont pas de l’alternative électrique. De fait, et malgré les décisions politiques prises dernièrement pour résoudre la question des émissions de CO2, à savoir une trajectoire vers une France 100 % électrique, le mix énergétique reste la solution la plus viable pour répondre à tous les besoins des Français. « Les énergies fossiles vont devoir perdurer un temps et, chez Primagaz, nous défendons cette approche. Car oui, il va falloir se transformer, oui, la transition énergétique est un vrai sujet auquel il faut s’atteler dès à présent, mais le mot “transition” est important ! Les choses ne peuvent pas changer du jour au lendemain. Il est question de cheminement et, chez Primagaz, nous sommes là pour accompagner et pour aider les acteurs, notamment les collectivités locales, à réussir cette transition, explique Erwan Chauvel, directeur de la stratégie et de l’expérience client chez Primagaz. Cela d’autant qu’il y a une volonté forte de leur part. »

Réduire sa consommation d’énergie…

Ce cheminement en question va reposer sur deux grands axes : d’une part, aider les élus à réduire leur dépense énergétique et, d’autre part, trouver des solutions adaptées pour diminuer les émissions de CO2. « C’est la combinaison de ces deux éléments qui permet aux collectivités locales de se positionner dans cette trajectoire de transition », précise Erwan Chauvel. Pour beaucoup de collectivités locales, il est encore trop souvent difficile de lire la capacité d’accès aux financements. « Il y a, en effet, un besoin important en termes de conseil. Nos équipes terrain ont cette dimension extrêmement forte dans leurs prérogatives de pouvoir les aider à identifier les sources de subventions auxquelles elles ont droit pour financer leur projet et les aider dans leur mission de service aux usagers, l’essence même de la collectivité locale ! », rappelle le directeur de la stratégie et de l’expérience client.

… et ses émissions de CO2 grâce aux EnR

En parallèle, le gazier s’est entouré d’un grand nombre de partenaires afin de créer un véritable réseau de professionnels à même d’aider les collectivités à trouver à chaque fois les meilleures solutions. Qu’il s’agisse de fabricants ou d’installateurs locaux, plus faciles d’accès. « Nous avons également noué des partenariats au niveau national que nous actionnons localement pour réaliser les travaux avant de basculer sur une énergie qui offrira une performance plus forte que celle utilisée. », ajoute Erwan Chauvel. Mais cela ne s’arrête pas là ! Pour Primagaz, le gaz propane n’est qu’une étape dans la transition. En 2018, le gazier prenait la direction des énergies renouvelables avec le biopropane. Reconnu en tant que telle par l’Ademe, il permet de réduire les émissions de CO2 de 73 % face au propane conventionnel ! Avec l’objectif d’être un acteur 100 % énergie renouvelable en 2040, Primagaz double chaque année les volumes délivrés à ses clients pour accompagner ses utilisateurs dans cette transition vers les énergies renouvelables.

