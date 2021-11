Banlieues : des « gilets roses »… en attendant les « bataillons de la prévention »

Politique de la ville

En visite de terrain dans l’agglomération lyonnaise le 12 novembre, le Premier ministre a notamment pu échanger avec des acteurs de la prévention spécialisée et des médiateurs de Vaulx-en-Velin. Comme dans 44 autres communes en France, ces « bataillons de la prévention », lancés en janvier dernier par le gouvernement, se mettent en place très progressivement. Mais certains élus pointent la charge financière. La ministre de la Ville, Nadia Hai, annonce pour sa part la création d’un fonds « gilets roses » de 2 millions d’euros pour soutenir des collectifs de mères dans les quartiers.

Sécurité, rénovation urbaine, réhabilitation des équipements sportifs, prévention et médiation… C’est un tour d’horizon assez large des différents angles de la politique de la ville que Jean Castex est venu faire, le 12 novembre, dans l’agglomération lyonnaise (à La Duchère, Vénissieux et Vaulx-en-Velin), accompagné de Nadia Hai, ministre de la Ville, et de Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat chargée de l’Education prioritaire. Une visite de terrain dont le Premier ministre n’ignorait pas, a-t-il souligné, qu’elle se déroulait à deux jours de l’anniversaire de l’appel que 200 élus avaient lancé en faveur des quartiers populaires le 14 novembre 2020… Mais aussi à l’approche d’un autre anniversaire, celui de son annonce de plusieurs mesures pour ces quartiers prioritaires en ...

