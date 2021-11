L’embauche de contractuels, le signe d’un défaut d’attractivité ?

Fonction publique territoriale

Le fort taux de contractuels dans certains territoires pourrait être le signe d'un défaut d'attractivité, note le dernier rapport annuel sur l'état de la fonction publique. Un constat à nuancer dans la FPT, selon plusieurs interlocuteurs rencontrés au Salon des maires.

Chiffres-clés La mission Philippe Laurent/Mathilde Icard/Corinne Desforges, chargée de rendre un rapport début décembre sur l'attractivité de la FPT a lancé un questionnaire. « L’objectif [est] d’établir un état des lieux factuel de la situation, de préciser les déterminants de cette attractivité et de formuler toute recommandation de nature à l’améliorer »

A méditer. Alors qu’un rapport doit voir le jour début décembre sur l’attractivité de la fonction publique territoriale, un passage du dernier rapport annuel sur l’état de la fonction publique publié en octobre retient l’attention :

« Signe parfois d’un déficit d’attractivité pour les fonctionnaires, la part des contractuels et autres statuts est particulièrement élevée en Guyane, à La Réunion et dans quelques départements de métropole. »

À La Réunion et en Guyane, les contractuels occupent 40 % et 35 % des postes . En métropole, ils sont proportionnellement plus présents dans toute la Bretagne et dans certains départements des Pays de la Loire (Vendée, Maine‑et‑Loire, Mayenne). « La forte présence de contractuels et autres statuts ...