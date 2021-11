Le remboursement des consultations de psy intéresse les agents mais inquiète les praticiens

Baromètre « La Gazette » - MNT

Publié le 12/11/2021 • Par Julie Krassovsky • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

La prise en charge pour tous d’un forfait de séances chez un psychologue, annoncé par le gouvernement, intéresse les sondés du baromètre "La Gazette"- MNT, intitulé "Bien-être au travail dans les collectivités locales". Mais elle est loin de convaincre les praticiens territoriaux. Certains voient cette nouvelle mesure comme un pas de plus vers l’externalisation d’un suivi qui, dans le secteur public, concerne les enfants les plus fragiles.

Dans le dernier baromètre « La Gazette » – MNT sur le « bien-être au travail dans les collectivités locales », la prise en charge financière des consultations psychologiques/psychiatriques figure en quatrième position lorsqu’est posée cette question aux territoriaux : « Quelles sont vos principales attentes en matière de protection sociale ? »

24 % l’ont évoqué (25 % de « A », 24 % de « B » et de « C »). 30 % exercent dans les secteurs de l’éducation, de la culture et du sport. 27 % sont âgés de 26 à 40 ans.

A partir de 2022, un forfait de huit séances chez un psychologue devraient être pris en charge par l’Assurance maladie. C’est en tout cas ce que prévoit le ...

