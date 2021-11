Techni.Cités et l’AITF signent un partenariat

Le média spécialiste de l’ingénierie territoriale et l’association qui rassemble les ingénieurs territoriaux ont signé un partenariat qui amène Techni.Cités dans les boîtes aux lettres des adhérents de l’AITF.

Technicités et l’Association des ingénieurs et ingénieurs en chef territoriaux (AITF) ont signé, mercredi 17 novembre sur le salon des Maires et des collectivités locales, une convention de partenariat. Avec ce partenariat, tous les adhérents de l’AITF seront abonnés à Techni.Cités à partir du mois de janvier 2022, et ce pour une durée de trois ans (un an renouvelable). Ils auront ainsi accès au magazine (papier ou dématérialisé), au Club Techni.Cités, aux newsletters hebdomadaires et aux alertes, pour être avertis en temps réel des actualités publiées sur le site. De plus, dans chaque magazine de Techni.Cités, une page sera réservée pour la communication de l’AITF en direction de ses adhérents.

« Dans tous les partenariats que construit l’AITF, avec des acteurs très divers de notre sphère d’intervention, notre objectif principal est de veiller à la valorisation de notre association et la consolidation de notre expertise par une production pertinente soit d’actions, de réflexions ou d’informations au bénéfice de nos adhérents. Je me réjouis que le partenariat signé ce jour réponde à nos attentes en terme de communications techniques et permette de rendre plus visibles, auprès des nombreux lecteurs de la revue, les actions de notre association que nous relaierons dans la page réservée à notre profit dans chaque numéro de Techni.Cités », a indiqué Emmanuelle Lointier, présidente de l’AITF, lors de la signature. De son côté, toute l’équipe de Techni.Cités se réjouit de ce rapprochement entre la marque référente de l’ingénierie dédiée aux cadres territoriaux et l’association qui les représente.