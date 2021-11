Aide aux victimes : un « référent » local pour accompagner les élus

Aide aux victimes

Face aux violences contre les élus qui ne cessent d’augmenter, la fédération France Victimes et l’Association des Maires de France ont signé, le 10 novembre, une convention de partenariat qui permettra au réseau des associations d’aide aux victimes de prendre en charge les élus victimes d’agressions.

Près de 1300 menaces, insultes ou agressions physiques contre des élus ont été recensées en 2020, soit 3 fois plus que l’année précédente, selon le ministère de l’Intérieur. Afin de soutenir ces élus locaux et parlementaires de plus en plus nombreux à être victimes, il y aura désormais une association d’aide aux victimes agréée par le ministère de la Justice, et membre du réseau France Victimes, désignée comme référente « élus » dans chaque département. Ce nouveau dispositif opérationnel localement vient compléter la mobilisation, à la demande du gouvernement, des forces de l’ordre pour protéger les élus locaux et des procureurs de la République en termes de réponses pénales des auteurs d’infractions contre les élus.

Un accompagnement personnalisé des élus victimes

Concrètement, les ...

