Territoires désunis

A la veille de la présidentielle, l’élection, les 16 et 17 novembre, à la tête de l’Association des maires de France n’échappe pas au calendrier polit­ique.

A la veille de la présidentielle, l’élection, les 16 et 17 novembre, à la tête de l’Association des maires de France n’échappe pas au calendrier polit­ique. Comme en 2011, où droite et gauche s’étaient durement affrontées, sur fond de rejet de la réforme territoriale sarkozienne et de basculement du Sénat dans le giron du PS, ce scrutin provoque une cassure. D’un côté, David Lisnard (LR), le dauphin du patron sortant, François Baroin (LR), peut compter sur le soutien des Républicains et du Parti socialiste. Il fait feu sur le quartier général, l’Elysée, accusé d’avoir creusé la fracture territoriale et dopé la bureaucratie étatique. De l’autre, le secrétaire général de l’AMF, Philippe Laurent (UDI), veut détacher l’association d’élus du joug des partis. Il se pose en non-aligné, faisant valoir sa maîtrise des dossiers.

Guerre des mondes

Sa démarche a néanmoins l’heur de plaire à une ­Macronie remontée comme une pendule contre une AMF décrite tel un repaire d’indécrottables conservateurs. Une guerre des mondes politiques qui dure depuis le début du quinquennat. Face à l’alliance de l’AMF, l’Assemblée des départements de France et Régions de France, dressées contre « l’ultra-centralisation » et rassemblées sous la bannière de ­Territoires unis, le pouvoir joue la carte des autres cercles d’élus locaux. Dans ses petits papiers : France Urbaine, ­l’Assemblée des communautés de France ou l’Association des maires ruraux de France.

Débauchage

Jean Castex fait maintenant la tournée des assemblées générales des associations départementales de maires. Ses ministres sont invités à faire de même. L’objectif reste identique : enfoncer un coin dans le front des élus locaux PS et LR. Une entreprise qui s’est déjà traduite par le passage des grands barons sudistes Christian Estrosi et Hubert Falco dans l’orbite de La République en marche. Mais, pour l’AMF, cela pourrait se révéler un peu plus compliqué que prévu même en cas de victoire de Philippe­ ­Laurent, le maire de Sceaux répétant depuis des semaines qu’il ne soutiendra personne à la présidentielle.

