Le funéraire public lance son premier label de « responsabilité sociétale »

Pompes funèbres

Publié le 10/11/2021 • Par Sarah Boucault • dans : France

Pour lutter contre la concurrence féroce des grands groupes et redorer son blason, le funéraire public tente de se différencier en lançant le premier label sectoriel de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Le funéraire possède dorénavant son label de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Lors des rencontres annuelles de l’Union du pôle funéraire public (UPFP), les 3 et 4 novembre, à Nantes, il a été présenté aux dirigeants des pompes funèbres publiques et s’intitule : Funéraire engagé et responsable. « La RSE, ce n’est pas une lubie de bobo, a affirmé Patrick Lerognon, secrétaire général de l’UPFP et directeur général des pompes funèbres publiques de La Rochelle, qui a déjà entamé sa transition depuis janvier 2021. Elle est inscrite dans le marbre de la loi PACTE, donc qui mieux que le service public pour respecter la loi ! »

A la Rochelle, les pompes funèbres lancent une démarche de responsabilité sociétale

Lors de ces rencontres, Marion Martinez, consultante et dirigeante de ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne