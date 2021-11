Les préfets appelés à renforcer la sécurité des élus

Sécurité

Publié le 10/11/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Face à la hausse des agressions d’élus, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin demande aux préfets, dans un télégramme du 9 novembre mis en ligne par la Gazette, qu’une attention particulière soit portée aux domiciles et permanences des élus visés. 1 276 menaces ou agressions ont été recensées en 2020.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Alors que ces dernières semaines plusieurs élus ont reçu des menaces, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, a demandé mardi 9 novembre aux préfets de renforcer leur sécurité. « Les élus, et en particulier les parlementaires, font l’objet ces dernières semaines de messages de menaces, qui leur sont adressés directement ou via les réseaux sociaux », s’inquiète le ministre, pour qui « aucune action d’intimidation, et a fortiori aucune violence, à l’égard des élus n’est tolérable ».

Dans ce courrier, le ministre de l’Intérieur invite les préfets à « se rapprocher des parlementaires ou des élus pour les informer de votre mobilisation et leur rappeler les démarches à suivre en cas d’incident ». Il les incite à « renforcer la surveillance aux abords des permanences des ...