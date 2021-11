Droit des marques

Tout savoir sur la valorisation du nom de sa commune

Publié le 10/11/2021 • Par Auteur associé • dans : Actu juridique, Analyses juridiques, France

Thomas Pajot - Fotolia

Le meilleur outil de protection d'une marque est son dépôt, mais ce n'est pas la seule solution. Lucy Labayen et My-Kim Yang-Paya, respectivement juriste et avocate associée au cabinet Seban et associés, décryptent les étapes de la valorisation du nom d'une commune : déposer, protéger, contester et exploiter.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Communication publique

Développement local

Lucy Labayen et My-Kim Yang-Paya Respectivement juriste et avocate associée au cabinet Seban et associés