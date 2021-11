La Poste, des femmes, des hommes et des savoir-faire au service des collectivités et de leurs usagers

Depuis toujours La Poste et ses agents ont un objectif : être au service du public. Face à l’évolution de ses missions et grâce à son maillage sans égal, elle propose des solutions en appui des politiques publiques locales. Du portage de repas aux plus fragiles à l’e-éducation en passant par l’usage de la data territoriale, elle confirme son statut de partenaire privilégié des collectivités locales.

Être le relais des collectivités auprès des personnes fragiles et isolées

D’après les projections de l’Insee un Français sur 4 aura plus de 65 ans en 2040 (1). Ce vieillissement global de la population risque d’exposer un nombre croissant de citoyens à l’isolement social. C’est un des défis majeurs à relever pour les territoires qui doivent anticiper des solutions concrètes afin de conserver un lien humain et une présence au quotidien auprès des plus fragiles.

Avec les Petits plats portés, solution de portage de repas à domicile qui a déjà séduit près de 150 collectivités locales de toutes tailles, La Poste s’adresse aux personnes dans l’incapacité de cuisiner, âgées ou invalides. En 2020, plus d’1 million de repas ont ainsi été livrés, dans le respect de la chaîne du froid. Grâce à ses partenariats de restauration, La Poste propose même d’intégrer la confection des repas. Véritable veille sociale, la présence quotidienne et régulière du facteur intervient en complément des actions des associations locales et des Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS). « Il s’agit pour La Poste d’une véritable prestation de veille sociale de proximité. Les facteurs sont spécifiquement formés pour savoir entrer en relation avec les personnes âgées » explique Hélène Hansberg, directrice du marché Secteur public à La Poste. « Les facteurs bénéficient déjà̀ d’un lien de proximité́ et d’une relation de confiance avec la population », estime de son côté Alice Bourgade, responsable du Domaine Seniors à la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la mairie de Toulouse, qui a fait appel aux services de La Poste pour livrer des repas à ses aînés, notamment lors des périodes de confinement.

Accompagner les territoires dans la lutte contre la fracture numérique

La crise du Covid n’a pas seulement renforcé l’isolement physique des personnes âgées et fragiles. Elle a également accentué la « fracture numérique », notamment chez les jeunes. Une inégalité d’accès et de maîtrise des outils digitaux qui touche encore, malgré les avancées de la transformation numérique, de nombreux territoires et catégories de la population française. Pour pallier ces inégalités, La Poste a, là aussi, formulé des réponses aussi bien humaines que technologiques. « Pour accompagner ce changement et apporter un service d’e-éducation aux enseignants comme aux élèves, La Poste déploie des solutions d’équipement numérique », explique Hélène Hansberg. Là encore, il s’agit de favoriser l’accès au numérique pour tous, de faciliter le lien entre élèves, parents et établissements scolaires.

Cela passe en premier lieu par l’équipement en matériel et logiciels. En partenariat avec des fabricants de PC et de tablettes éducatives, La Poste déploie ces outils numériques grâce à son savoir-faire logistique. Après la distribution de près de 400 000 PC et tablettes en Île-de-France, La Poste assure la distribution d’outils numériques dans la région Grand-Est. Une offre de « classes mobiles » permet également de mettre à disposition d’une classe des outils numériques partagés entre plusieurs élèves pour constituer des groupes de travail. Enfin, le Groupe La Poste a fait l’acquisition de l’entreprise Index Education, bien connue des parents par l’intermédiaire de la plateforme Pronote. Premier logiciel de vie scolaire, Pronote, permet de faire le lien entre enseignants, élèves et parents d’élèves, saisir les notes et les compétences, gérer les absences, les devoirs et mettre à disposition les différentes ressources pédagogiques.

Éclairer les politiques publiques à l’heure de la data

Confrontés à des impératifs d’efficacité et de gestion des coûts, les territoires doivent faire leur mue vers des écosystèmes plus intelligents et durables. La collecte et la maîtrise des données de terrain deviennent dès lors un enjeu majeur. Avec sa solution de Geointelligence des territoires, La Poste permet aux communes de gagner du temps en disposant des indicateurs pertinents pour piloter de manière efficace leurs politiques publiques : analyse de l’attractivité et vacances commerciales d’un centre-ville, flux piétons, performance énergétique, dynamiques démographiques, gestion de la propreté, benchmark… Il s’agit de données cartographiées issues de l’open data, de partenaires privés ou collectées à la demande, grâce à la présence de La Poste sur l’ensemble du territoire. Cette collecte de proximité s’appuie notamment sur Geoptis, filiale du Groupe La Poste, qui embarque sur les véhicules des facteurs du matériel pour mesurer la qualité de l’air, l’état de la voirie, la qualité du réseau mobile ou encore la déperdition thermique des bâtiments. Les données sont ensuite restituées, aux collectivités, sous forme de cartes et accompagnées de recommandations d’actions (priorisation des travaux d’entretien de la chaussée par exemple). Le croisement des différents indicateurs permet ensuite d’éclairer la prise de décision. Ainsi, une zone à la signalisation défaillante où un flux de piétons important constaté sera à aménager en priorité ; un quartier en construction avec une mauvaise qualité de réseau mobile à équiper ; des déchets sauvages récurrents dans un quartier très peuplé pourront conduire à une gestion différente de la collecte d’ordures, etc.

Collecter, analyser, piloter, décider, avec des données accessibles et compréhensibles, c’est désormais simple avec Geointelligence des territoires.

Solutions, outils d’aide à la décision, agents, maillage territorial font de La Poste le partenaire privilégié des territoires, au service des citoyens.

