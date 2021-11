Fibre : Orange partage l’investissement dans les RIP

Numérique

Publié le 10/11/2021 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : France

Orange Concessions, filiale du groupe télécom créée le 3 novembre, va gérer les réseaux d'initiative publique d'Orange. Une nouvelle accueillie favorablement dans le monde du numérique.

Avec 24 RIP en métropole et en outremer – soit plus de 4,5 millions de prises, dont 3 millions environ restent à construire, Orange Concessions devient le premier opérateur d’infrastructures dans les territoires ruraux. Orange Concessions est la nouvelle filiale d’Orange, consacrée aux RIP.

Elle est détenue à 50 % par Orange et à 50 % par un consortium regroupant la Banque des territoires (Caisse des dépôts), CNP Assurances et EDF Invest. Son rôle : accompagner les collectivités dans la conception, la construction et l’exploitation des réseaux en fibre optique, en s’appuyant sur Orange comme partenaire industriel de référence, et les commercialiser à l’ensemble des opérateurs commerciaux (FAI).

Réserve d’argent frais

En faisant entrer au capital de sa filiale des ...

