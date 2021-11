Economie mixte

Tourisme, culture et loisirs, des secteurs mis à mal

Publié le 10/11/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

D.R.

Les équipements culturels, de tourisme et de loisirs ont payé le plus lourd tribut pendant la crise, avec, pour certains, des fermetures de près d’un an.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Développement économique

Mode de gestion

Tourisme