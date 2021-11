Organismes de foncier solidaire : un nouveau mode d’habiter qui conquiert les territoires

Politiques de l'habitat

Publié le 10/11/2021 • Par Nathalie Da Cruz • dans : France

Une dynamique quasi-exponentielle : telle est la tendance de création de nouveaux organismes de foncier solidaire, depuis leur apparition en 2018. Les 3èmes rencontres du réseau Foncier solidaire France (FSF), qui se sont tenues à Anglet les 3 et 4 novembre 2021, ont fait le point sur ce mode novateur d’accession sociale à la propriété, qui dissocie le foncier du bâti.

Chiffres-clés 71 OFS agréés 11 en cours d'agrément

La grande salle du théâtre Quintaou a fait le plein à Anglet. 250 personnes venues de toute la France ont participé aux 3es rencontres du réseau Foncier solidaire France – après une première édition à Lille en 2018 et une deuxième à Rennes l’année suivante.

Dans le sillage de la loi Alur, les organismes de foncier solidaire (OFS) ont poussé comme des champignons aux quatre coins de France. Aujourd’hui, on dénombre 71 OFS agréés ; de plus, 11 sont en cours d’agrément, et 24 sont en projet.« Quatre organismes ont été créés en 2017, contre 36 en 2021 », se félicite Christian Chevé, président de la Coopérative foncière francilienne et secrétaire du réseau FSF.

« Nous sommes à un rythme de doublement du nombre d’OFS agréés chaque année, renchérit Jean-Marie Quémener, chef du bureau des ...