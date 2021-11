Fonds propres et maintien de l’activité, une bouée de sauvetage durant la pandémie

Economie mixte

Les entreprises publiques locales ont dû s’adapter, notamment dans le secteur de l’aménagement. Portées par leurs fonds propres et l’activité des collectivités, elles anticipent l’après-crise.

«Nous avons fait face à quelques allongements de délais dans les décisions des collectivités, mais nous portons de très gros projets, sur quinze ans. La crise n’a pas vraiment eu d’impact sur l’activité de la SPL », affirme Marion Canalès, adjointe (PS) au maire de Clermont-Ferrand (141 400 hab.), chargée des finances, de l’économie et de l’économie sociale et solidaire, présidente de la SPL Clermont-Auvergne et de la SEM Assemblia. En revanche, la SEM, qui porte des projets de construction de logements, a vu les appels d’offres chuter : quatre en 2020 au lieu de vingt par an, en moyenne, habituellement.

La situation résulte d’un effet ciseau : d’un côté, le retard pris en raison de la crise sanitaire, de l’autre, le décalage à la suite de la mise en place des nouveaux exécutifs. ...