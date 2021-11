La rue scolaire, étape vers un projet de quartier plus apaisé

Aménagement urbain

Publié le 09/11/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Trottoirs bondés, voitures en double file, trafic routier anarchique : les abords des écoles primaires sont souvent surchargés, source d’insécurité pour les enfants et d’air pollué. D’abord destinée à apaiser l’accès des enfants à leur école, la réalisation d’une rue scolaire bénéficie, par ricochet, aussi aux parents, et même à l’ensemble du quartier.

Chiffres-clés 90% C’est le taux de satisfaction mesuré à Lille par une association auprès des parents concernés par une rue scolaire, un niveau d’adhésion que l’on retrouve peu ou prou dans d’autres villes. « Il ne faut donc pas que les maires s’inquiètent des réactions de leurs administrés », observe l’ingénieur à l’Ademe Matthieu Chassignet.

« On compte 12,5 millions d’élèves, dont la moitié en primaire, pourtant, leurs déplacements sont un angle mort des politiques publiques », regrette Matthieu Chassignet, ingénieur spécialisé dans les questions de mobilité et de qualité de l’air à l’Agence de la transition écologique (Ademe). « Il n’y a personne pour porter leur voix », avance-t-il, comme possible explication. Or, le trafic automobile est source d’insécurité pour eux et la pollution les affecte tout particulièrement. « Le sujet est de plus en plus souvent abordé dans nos échanges avec les collectivités », observe toutefois Cédric Boussuge, chef de projets Espace public et piétons au Cerema. Il évoque notamment une « attente régulièrement remontée depuis deux ou trois ans de création de ‘‘rues aux écoles’’ ». Un concept né ...

