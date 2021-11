Elus locaux

Des barons locaux aux adeptes de la « gouvernance partagée »

Publié le 15/11/2021 • Par Victor Boiteau • dans : France

Fotolia

La nouvelle génération de maires élue en 2020 et portée par la vague verte, plus soucieuse d’écologie, de mobilités douces et de démocratie locale, diffère sensiblement des anciens barons, attachés aux grands projets et à une gouvernance plus verticale.

