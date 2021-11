Le ras-le-bol des maires agressés

Congrès des maires 2021

Publié le 12/11/2021 • Par Victor Boiteau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Incivilités, insultes, agressions physiques… Les premiers magistrats subissent des violences variées. Un climat de tension aggravé par la crise sanitaire. Malgré la mise en place de plusieurs dispositifs d’alerte, les réponses peinent à se dessiner.

Un maire du Finistère ­bousculé par un auto­mobiliste refusant de respecter une déviation, des coups assénés à un édile de la ­Somme lors du bal du 14-Juillet, des menaces de mort adressées à un maire d’une petite commune du ­Tarn…

Depuis plusieurs années, les agressions envers les élus sont régulières. Et selon le ministère de l’Intérieur, qui vient d’adresser un télégramme aux préfets, les menaces seraient de plus en plus nombreuses.

Les préfets appelés à renforcer la sécurité des élus

En 2020, selon la place Beauvau, 1 276 ont été signalées. « Un quart des faits sont des injures ou des menaces écrites et, dans la même proportion, des atteintes aux biens privés », écrit-il.

Gérard ­Dué, le maire (PS) de ­Croisilles (2 000 hab., Pas-de-Calais)­, en a été victime. Le ...

