Le contribuable local, une espèce en voie de disparition

Démocratie

Publié le 12/11/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Avec la fin de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production, le lien fiscal entre l’habitant et son territoire ne tient plus, quasiment, qu’à la taxe foncière. Mais c’est aussi une certaine idée de la décentralisation qui ne tient plus qu’à un fil.

Chiffres-clés 4 3 % de la fiscalité des collectivités est à pouvoir de taux en 2021, après la suppression de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production, selon La Banque postale.

35 % de la fiscalité nationale est partagée avec les collectivités en 2021, après la suppression de la taxe d’habitation et la baisse des impôts de production, d’après La Banque postale.

Pour les contribuables, la fin de la taxe d’habitation sur les résidences principales devait être une bonne nouvelle en matière de pouvoir d’achat. Ce n’est finalement pas le cas, puisque 75 % des personnes interrogées dans un sondage récent pensent que le leur a diminué. S’agissant des élus, la disparition totale de cet impôt, fin 2022, sonne en revanche l’hallali de leur autonomie fiscale et, par conséquent, selon ces édiles qui brandissent le principe du « qui paie décide », de leur pouvoir d’agir.

Des quatre impôts directs locaux à pouvoir de taux, mis en place en 1981, il reste à la main des élus les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TFPB et TFPNB) et moins d’un tiers du produit de l’ancienne taxe professionnelle, sous forme de taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) et de cotisation foncière des entreprises (CFE), dont 1,75 milliard a été supprimé cette année dans le cadre du plan de relance (voir le graphique ci-dessus).

Crépuscule des taux

Toutefois, sur le plan financier, le secteur local n’est pour le moment pas lésé. Le gouvernement a prévu de compenser intégralement aux collectivités les allègements fiscaux décidés durant ce quinquennat. Mais qu’en sera-t-il pour le suivant ? « L’Etat est toujours revenu après coup sur ce type d’engagement », note Luc Alain Vervisch, directeur des études de La Banque postale, comme l’ont montré l’érosion continue de la compensation de la taxe professionnelle et celle de TFPB sur les logements sociaux.

Les acteurs locaux craignent aussi que le crépuscule des taux annonce la fin d’un monde où le contribuable se sent fiscalement lié au destin de son territoire. « Sur le plan de la citoyenneté, on va le payer cher car les maires n’auront plus l’argument du paiement de la taxe d’habitation face aux incivilités », estime Jean-Pierre ­Balligand, ancien membre (PS) de la commission des finances de l’Assemblée nationale.

L’impôt local ne va en effet peser que sur les propriétaires et certaines entreprises. Au niveau national, 58 % des ménages métropolitains sont propriétaires, mais dans des villes telles que Saint-Denis (111 100 hab.), cette part peut plonger à moins de 25 %. Et Claire Delpech, responsable du pôle « finances » de l’Assemblée des communautés de France, d’ajouter : « Il va bien falloir financer les services publics locaux. On risque donc de basculer du contribuable vers l’usager. » Grâce à un coefficient correcteur qui garantit la neutralité de la réforme fiscale, la fin de la TH s’accompagne aussi d’un transfert de charge d’un territoire à l’autre et, plus généralement, des territoires le plus souvent ruraux à d’autres plus urbains. Du point de vue des élus, c’est injustifiable devant des contribuables de plus en plus allergiques à l’impôt et son principe d’universalité.

L’émergence d’une minorité de citoyens propriétaires potentiellement sursollicités, c’est le révélateur d’un système fiscal qui « cache le diable dans ses principes », selon la formule de Luc Alain ­Vervisch. « La fiscalité est malade de son délitement », poursuit Michel Bouvier, professeur des universités. Il veut encore croire à un avenir qui passe par « l’institution d’un principe constitutionnel d’autonomie fiscale des collectivités ». On s’en éloigne à chaque réforme un peu plus. Le fameux article 72.2 de la Constitution (entériné en 2003), en s’appuyant sur une loi organique opportune et confirmé par le Conseil constitutionnel en 2009, consacre l’autonomie financière, mais pas fiscale. Pour privilégier la première aux dépens de la seconde, elle considère l’autonomie atteinte quand « les ressources fiscales et les autres ressources propres représentent une part déterminante de leurs ressources totales ».

Equilibres inchangés

A ce flou s’ajoute celui de la définition même des ressources propres des collectivités : sous ce vocable, on retrouve la fiscalité transférée sans pouvoir de taux, comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE), la TVA, ou les droits de mutation à titre onéreux. Ainsi, constitutionnellement, toute fiscalité locale recentralisée et compensée ne change pas les équilibres.

Selon le consultant en finances locales Jean-Pierre ­Coblentz, le phénomène s’est accéléré à partir de 1999 avec la suppression de la part « salaire » de la taxe professionnelle et il s’amplifie depuis la crise de 2008. « C’est l’avènement de la spécialisation fiscale, de la réduction des impôts à pouvoir de taux, du renforcement de la péréquation, de l’augmentation de la part des financements fléchés et du contrôle des dépenses », résume-t-il. Pour Dominique ­Hoorens, ancien directeur des études de Dexia de 1989 à 2009, « la messe est dite. C’est le retour d’une forme de tutelle de l’Etat sur les collectivités ».

Bloc communal : fort Alamo

Les régions ont été les premières à être dépossédées d’impôts à pouvoir de taux. Avec la réforme fiscale en cours, ce sont les départements qui sont, cette fois, atteints. Accroché à sa taxe foncière, le bloc communal ressemble à fort Alamo. Le ministre délégué aux Comptes publics, Olivier Dussopt, ardent défenseur de l’autonomie fiscale quand il était maire (PS) ­d’Annonay (16 000 hab., Ardèche) et ancien président de l’Association des petites villes de France, avoue avoir évolué : « Le sempiternel mais passionnant débat entre autonomies fiscale et financière reviendra sans doute à la présidentielle, mais que veut dire la première quand tous les taux et la sensibilité à l’impôt ont déjà atteint leur plafond ? »

Une interrogation partagée par Luc Alain Vervisch : « Il reste un pouvoir de taux, mais est-il effectif ? Les communes ont des taux de foncier bâti très élevés, d’autant qu’elles ont récupéré le taux départemental avec la suppression de la TH. » En 2019, Emmanuel Macron avait étrillé l’autonomie fiscale au congrès des maires et appelé à une réforme constitutionnelle pour se rapprocher du modèle allemand dans lequel les Länder n’ont aucune autonomie fiscale. Un non-sens pour Philippe Laurent (UDI), secrétaire général de l’Association des maires de France : « Nous devenons les sous-traitants de l’Etat avec le basculement sur des dotations, dont une partie est indexée sur le produit d’impôts nationaux. Nous sommes à la merci du gouvernement qui peut modifier nos dotations et compensations en loi de finances. »

Des sénateurs, tel Charles Guené (LR, Haute-Marne), réfléchissent déjà à « l’après » : « Les collectivités ont perdu en une nuit la bataille de l’autonomie fiscale, en 2003 [avec l’article 72.2, ndlr]. Une cohorte de rêveurs livre toujours un combat d’arrière-garde en imaginant qu’un président pourrait proposer de rétablir un impôt local équivalent à plus de 35 milliards de transferts ! Il faut désormais gagner la guerre de la libre administration ! » Parmi ces rêveurs figure aussi ­Michel ­Bouvier, qui croit au retour en grâce de la fiscalité locale : « C’est la seule manière de retrouver le consentement à l’impôt dans un monde horizontal dominé par les métropoles et les acteurs numériques transnationaux. » L’impôt local comme solution à une société à la fois ­atomisée et mondialisée : qui va oser le proposer ?

« La taxe d’habitation avait l’avantage d’être payée par 85 % de la population » Christine Pires Beaune, députée (PS) du Puy-de-Dôme « Je n’ai jamais été favorable à la suppression de la taxe d’habitation [TH] pour des raisons budgétaires, démocratiques, de rupture du lien entre l’habitant et la commune et de complexité de la réforme elle-même. La TH avait l’avantage d’être payée par 85 % de la population. En la supprimant, on est en train de créer différentes catégories de communes qui vont avoir des marges de manœuvre totalement différentes selon leur part de propriétaires. Or, une vraie décentralisation, c’est donner des compétences aux collectivités, mais aussi les moyens financiers de les exercer. La taxe d’habitation avait des bases fiscales obsolètes sauf que l’on n’était pas obligé de jeter le bébé avec l’eau du bain. Il faut souhaiter que la révision des valeurs locatives cadastrales aboutisse. Sinon, la tentation sera grande d’aller vers la suppression de la taxe foncière. »