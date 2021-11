L’économie mixte encaisse le choc

Crise sanitaire

Publié le 08/11/2021 • Par Isabelle Jarjaille • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

S’appuyant majoritairement sur des fonds propres solides, du fait de leur actionnariat public, les entreprises publiques locales ont pu traverser la crise sanitaire sereinement d’un point de vue financier.

Touchées, mais pas coulées ! Voilà qui résume la situation des entreprises publiques locales (EPL), un an et demi après le début de la crise sanitaire. Les collectivités territoriales sont aujourd’hui actionnaires de 1 355 entreprises, qu’il s’agisse de sociétés­ d’économie mixte (SEM), de sociétés publiques locales (SPL) ou de sociétés d’économie mixte à opération­ unique (Semop). Et, d’après les chiffres fournis par la Fédération des élus des EPL, leur chiffre d’affaires ­global n’aurait baissé « que » de 5,1 % entre 2019 et 2020.

Mais attention, cette moyenne cache évidemment des disparités importantes : si l’activité « aménagement » a diminué de 4,1 %, celle des EPL « tourisme », «culture» et «loisirs» a chuté de 17,8%, alors que l’événementiel divise quasiment son chiffre d’affaires ...