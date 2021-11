[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Pérenniser l’urgence : faut-il conserver les actions sociales mises en place durant la crise ?

Publié le 09/11/2021

La Gazette

La réactivité et l’agilité des collectivités dans le domaine social pour accompagner les plus démunis pendant la pandémie ont été maintes fois saluées. Pour répondre aux besoins de la population, les services et les agents ont su inventer, en très peu de temps, de nouvelles pratiques et de manière de faire. Que faut-il garder de cette période ? Retrouvez en replay les réflexions de René Ortega, DGA initiateur de Gers Solidaire, exposées lors d’Innova’Ter 2021.

