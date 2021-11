Accueil

Un think-tank du numérique propose des recommandations pour une « infrastructure de confiance »

Publié le 09/11/2021 • Par Alexandre Léchenet • dans : Documents utiles, France

Momius / Adobestock

Le Digital New Deal et le cabinet Calif se sont penchés sur les "infrastructures de confiance" et proposent plusieurs recommandations pour améliorer la confiance des citoyens et la sécurité des dispositifs.

