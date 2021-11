Les agents territoriaux face à leurs conduites addictives

Baromètre « La Gazette » - MNT

Les attentes en matière de prévention contre les addictions liées à la consommation de substances psychoactives se sont-elles accrues dans les collectivités avec la crise sanitaire ? Le problème constituerait en tout cas "une bombe à retardement dans les deux à trois ans à venir".

Selon le dernier baromètre « La Gazette »- MNT sur le « bien-être au travail dans les collectivités locales », la prévention de la consommation des substances psychoactives (alcool, tabac, cannabis, médicaments) est une action prioritaire pour 19 % des interrogés. Mais seulement 6 % ont déclaré que leur collectivité leur proposait de suivre des actions en la matière (9 % des « A », 8 % des « B » et 5 % des « C »). La nécessité d’intervenir serait-elle sous-estimée ?



« La crise sanitaire a eu un impact sur les pratiques addictives. L’augmentation de la consommation de tabac et d’alcool a été verbalisée par certains agents. C’est en tout cas le ressenti de notre équipe médicale interne » constate Mathieu Larrouy, responsable du service prévention des risques hygiène et sécurité du centre de gestion du Tarn-et-Garonne (240 collectivités et établissement publics affiliés, 3900 agents).

Un constat dans la droite ligne de l’enquête nationale menée avant l’été par l’association Addictions France, en partenariat avec BVA Santé. Elle avançait que 56 % des personnes interrogées sentaient un impact négatif sur leur santé psychologique. Or cette dernière est en lien direct avec les conduites addictives. Ainsi 58 % des personnes ayant déjà été suivies pour un problème d’addiction avaient augmenté leur consommation d’anxiolytiques.

Du côté de la MNT, Philippe Molliere, responsable du département prévention et action sociale prévient. « L’augmentation de la consommation de substances psychoactives n’a pas pris une place plus importante à court terme dans les demandes des collectivités. Mais elle constitue une bombe à retardement dans les deux à trois ans à venir. Renforcer l’accompagnement semble nécessaire, notamment à un moment où le télétravail bouscule les organisations ».

Une prévention sur laquelle le centre de gestion du Tarn-et-Garonne se penche depuis 2016. « Nous avons diffusé un guide sur la gestion des conduites addictives, les actions et protocoles possibles à mettre en place pour les employeurs à destination de leurs agents » souligne Mathieu Larrouy qui constate ces dernières années «une augmentation et une banalisation de la consommation de cannabis avec des chiffres qui tendent à s’inverser entre alcool et drogue ».

De fait, les pratiques addictives sur le lieu de travail sont une préoccupation des employeurs territoriaux qui ne savent pas toujours quelle conduite tenir. « Nous travaillons également sur la réalisation d’un guide pratique qui permet de comprendre le processus et donne des clés pour agir. Car l’addiction est moins liée à une substance qu’à une problématique de l’agent » précise Jennifer Bindler, responsable du service Conseil en Organisation et Santé au travail au Centre de gestion du Haut-Rhin (559 collectivités affiliés, 6500 agents).

L’action de la psychologue se porte d’ailleurs autant sur les pratiques individuelles que collectives. « Il faut aussi apprendre à responsabiliser les employeurs sur l’organisation de moments de convivialité informels qui impliquent une consommation d’alcool et donc des risques ensuite sur le trajet travail-domicile. Il est désormais nécessaire de mettre en place des règles de prévention sur ces pratiques de groupe ».

Pour ce faire, Jennifer Bindler a aussi initié, depuis la sortie du confinement, la tenue de « webinaires qualité de vie au travail ». Organisés deux fois par mois, le matin entre 9 et 10 heures pour une cinquantaine de participants, ils rencontrent un franc succès. Un récent cycle abordait d’ailleurs la question de la santé au travail avec un focus sur les addictions. Prochain rendez-vous le 22 novembre sur la question suivante : « Comment agir face à des troubles du comportements ».