Le gouvernement mise sur la hausse des moyens pour la justice de proximité

Justice

Publié le 08/11/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Le 6 novembre, Jean Castex l’a répété lors du 88e congrès des maires de la Haute-Savoie : la justice de proximité est sa priorité. Pour remédier à la lenteur et aux dérives de la machine judiciaire, le Premier ministre mise sur la hausse du budget de la justice prévue dans le projet de loi de finances (PLF) 2022. Un trompe-l'œil, selon les organisations syndicales.

Jean Castex bat le pavé. Samedi 6 novembre, le Premier ministre a tenu à se rendre au 88e congrès des maires de la Haute-Savoie – un déplacement qui n’est pas « une obligation », a-t-il précisé en préambule de son discours – pour expliquer aux « collectivités territoriales, mairies et intercommunalités » la politique du gouvernement, notamment en matière de sécurité et de justice.

Après avoir rappelé les 10 000 créations de postes de policiers et gendarmes prévues durant le quinquennat et la signature, la veille, à Montpellier (Hérault), d’un nouveau contrat de sécurité intégré, le chef du gouvernement a récité ses mantras : la lutte contre la lenteur de la machine judiciaire et le renforcement de la justice de proximité. « Mesdames et Messieurs les maires, vous le savez bien ...

