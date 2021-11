Biodiversité

Départements et régions appelés à concrétiser la stratégie nationale d’aires protégées

Publié le 08/11/2021

Flickr / cc by Julie Missbutterflies

Les Assises nationales de la biodiversité se sont tenues les 3 et 4 novembre derniers à Lieusaint (77) et en duplex de Guadeloupe. Les Départements y tenaient leurs Assises des espaces naturels sensibles. Les ENS et les compétences de leur gestionnaire font partie de la Stratégie nationale des aires protégées qui vise 30% de protection du territoire en 2030.

