« Les quartiers populaires ne veulent plus être un réservoir à coupables »

Politique de la ville

Publié le 08/11/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Pour contrer les discours stigmatisant les quartiers populaires, le collectif associatif Pas sans nous, fondé et présidé par Mohamed Mechmache, conduit jusqu’en mars à travers l’Hexagone, une opération baptisée « Nos quartiers ont de la gueule ». A la clé, est prévu un manifeste à l’intention des candidats à l’élection présidentielle.

Un camping-car aménagé, des stands à déployer, du café et de quoi noter : c’est là toute la logistique du tour de France des quartiers populaires que le collectif associatif Pas sans nous a entamé le 29 octobre et qui doit durer jusqu’au 12 mars 2022. Objectif de cette opération baptisée « Nos quartiers ont de la gueule » : aller à la rencontre des habitants de quelque 45 villes pour, in fine, produire un manifeste portant leurs propositions. Explications avec le responsable du collectif, Mohamed Mechmache.

Votre objectif est-il de porter dans la campagne présidentielle des sujets concernant les quartiers populaires ?

Oui, mais pas seulement. Nous voulons mettre en avant plus généralement les questions qui concernent le quotidien de ces quartiers. Leurs habitants en ont marre qu’il ne ...

