Autonomie : les acteurs pas totalement convaincus par le PLFSS

PLFSS 2022

Publié le 08/11/2021 • Par Christelle Destombes • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Alors que le texte arrive ce 8 novembre devant les sénateurs, les acteurs du secteur du grand âge reviennent sur les ajouts du gouvernement lors du passage à l'Assemblée. Avec encore beaucoup d'interrogations.

Après l’adoption en première lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale le 22 octobre, les fédérations réagissent aux dispositions concernant l’autonomie portées par les amendements gouvernementaux. Si les avancées sont appréciées, elles provoquent de nouvelles questions.

La création d’une dotation qualité par rapport au tarif socle minimum de 22 euros a « quelque chose de très vertueux » selon Jérôme Perrin, directeur de la qualité et du développement de l’ADMR. Ce bonus, jusqu’à 3 euros de plus par heure, est voué à financer les structures d’aide à domicile lorsque leurs interventions le nécessitent : horaires élargis, soutien aux aidants, lutte contre l’isolement, intervention en zones reculées, etc.

« Ces critères sont précis et suffisamment larges pour laisser une certaine liberté aux départements de financer ce qui n’est pas financé, ou mal, aujourd’hui ». La vigilance reste toutefois de mise : « Il faut que les départements puissent s’en saisir et que l’argent soit bien utilisé. C’est la vigilance que doit avoir la CNSA pour contrôler l’action des départements et évaluer l’impact auprès des bénéficiaires et des clients. »

« Mesurettes »

L’AD-PA est plus pessimiste. Pascal Champvert, son président, déplore l’abandon de la grande loi autonomie et les « mesurettes » du PLFSS qui ne résolvent rien. « C’est fondamental dans une société démocratique que les personnes âgées aient le choix entre des établissements de qualité et des services à domicile de qualité. Pour masquer l’indigence de la politique personnes âgées, on nous dit : “il faut que les gens restent à domicile”. On donne 22 euros aux intervenants à domicile, alors que l’État évaluait il y a six ans le coût de revient de l’heure à domicile à 24 euros… Et on nous fait miroiter une petite indemnité, or les 25 euros ne se feront que dans des départements volontaires qui auront contractualisé avec la CNSA . Cela signifie qu’il y aura 25 euros quasiment nulle part, ce sera 22 euros et c’est clairement insuffisant ! »

Pour Vincent Vincentelli, responsable règlementation à l’UNA, si « l’intention est bonne », la mesure cache des effets de bord. « On a déjà des Saad à deux vitesses, les tarifés et les non tarifés. Là, on va avoir des Saad à quatre vitesses – des tarifés avec dotation complémentaire, des tarifés sans dotation complémentaire, des non tarifés avec dotation complémentaire, d’autres sans… À chaque fois, il y aura des impacts sur le reste à charge des personnes ou sur la qualité des services. Les personnes accompagnées auront-elles la chance de vivre dans un département volontaire, avec un Saad à proximité qui a signé un CPOM pour avoir accès à la dotation ? Etc. Cela devient illisible. »

Satisfecit sur le relayage

La poursuite pendant deux ans de l’expérimentation du relayage, qui permet à un intervenant de relayer un aidant à domicile, est saluée. D’une part, parce qu’elle n’a pas pu se mener à bien en raison de la crise sanitaire, et qu’elle induit des dérogations au droit du travail sensibles. « En tant que fédération professionnelle, nous sommes extrêmement attentifs, dès qu’on touche au temps de travail dans un secteur où la sinistralité est très importante, indique Vincent Vincentelli. Nous avons besoin d’éléments robustes avant de généraliser un dispositif qui, de toute évidence, répond à un besoin réel des aidants. »

Même tonalité pour l’ADMR, dont 7 fédérations expérimentent le relayage, avec Baluchon France. « Nous étions assez très surpris qu’il n’y ait rien dans la première version du PLFSS sur la question du relayage, l’expérimentation prenant fin le 31 décembre. On manquait de données – chiffres précis sur le nombre de relayages par relayeuse, temps de relayage précis par type de relayage – pour évaluer l’impact sur les salariés et les organisations. Prolonger l’expérimentation nous permettra de bien cadrer le dispositif ».

Des manquements

Annabelle Vêques, directrice de la Fnadepa, s’étonne quant à elle de ne pas voir dans le PLFSS de traduction juridique des annonces liées au recrutement de 10 000 ETP supplémentaires en Ehpad – infirmiers, aides-soignants, encadrants, professionnels spécialisés. « Il manque clairement cette dynamique RH dont on a besoin pour sortir de la crise actuelle. Notamment, et on le demande depuis de nombreuses années, une grande campagne de recrutement financée par l’État aurait pu eu et aurait dû figurer dans un PLFSS. »

Les difficultés de recrutement sont patentes et, en dépit de la campagne éclair du gouvernement sur les métiers du Grand âge en septembre, l’inquiétude persiste. Pour Pascal Champvert, l’heure est grave : « Cessons de maltraiter nos vieux, dit Élise Richard dans son livre qui vient de sortir… Nous attendons des débats de la présidentielle qu’ils posent la question sur le fond : la loi Autonomie doit permettre une réflexion de fond sur l’aide aux personnes âgées et le financement d’un accompagnement de bonne qualité. Si une démocratie ne sait pas régler les problèmes qu’elle voit venir et ne les règle que lorsqu’elle est au bord du gouffre, c’est très inquiétant. »