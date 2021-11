Construisons une santé de proximité mobile, innovante et connectée pour tous

Publié le 15/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Loxamed, entreprise spécialisée dans la mobilité et la technologie médicale, s’engage quotidiennement pour améliorer l’accès aux soins et au diagnostic dans tous les territoires sans exception. En France, ce sont actuellement 8 millions de citoyens qui ont un accès très limité à la prise en charge médicale. L’ADN de Loxamed est d’aller à la rencontre des populations les plus isolées et les plus fragiles pour leur offrir un accompagnement médical de qualité, opéré par des professionnels compétents.

Dès l’apparition de la pandémie, Loxamed a mis toute son énergie et son savoir-faire au service de l’effort national de lutte contre le coronavirus en construisant et déployant des solutions mobiles, innovantes et connectées de diagnostic et de dépistage (box, camions itinérants ou installations in situ). Loxamed a déployé ses solutions dans près de 150 communes et s’est installée devant les parvis des gares, dans les aéroports, devant les parcs d’attraction, au pied des entreprises, sur les chantiers, devant les stades ou encore devant les salles de spectacles.

En 18 mois elle a bâti autour d’elle un écosystème de partenaires santé et tech renommés afin de proposer des solutions de téléconsultation, de télésurveillance, de dépistages divers, de vaccination, de prévention, de formation et de conseil dans la construction de stratégies et de protocoles sanitaires adaptés. Au total, pas moins de 500 000 personnes ont pu être dépistées et plus de 10 000 patients ont pu bénéficier de consultations à distance.

L’expérience de la crise sanitaire mise au service des territoires

Forte de son expérience au cœur de la crise, Loxamed veut poursuivre et étendre sa mission, auprès des collectivités et des territoires. Elle souhaite renforcer son engagement dans la lutte contre les déserts médicaux, les territoires sous- équipés en matière sanitaire ou isolés des solutions de santé et étendre ses missions de télémédecine, de dépistage et de vaccination dans les zones denses.

Loxamed compte également étendre son accompagnement auprès des stations balnéaires, stations de ski et autres zones touristiques, qui voient leur population multipliée par 10 pendant les périodes de vacances scolaires, et qui pourront désormais s’appuyer sur des solutions mobiles et modulables pour consolider leur offre médicale.

Enfin, Loxamed, comme elle l’a démontré durant toute la crise sanitaire, a les capacités de se déployer sur des zones stratégiques, comme les parvis des gares, lieux de passage et de circulation intense, ou les salles de spectacles et les stades, vitrines de nombreuses villes et agglomérations.

Des solutions innovantes et mobiles pour lutter contre les déserts médicaux

Afin d’offrir aux collectivités un accompagnement sanitaire opérationnel, mobile et innovant, Loxamed a construit plusieurs services. D’abord des solutions de télémédecine connectées, animées par plus de 100 médecins urgentistes ou spécialistes de chez Teledok. La télémédecine est au cœur des valeurs de l’entreprise et se structure sous différentes formes :

des premières consultations à distance pour faciliter l’accès des populations de déserts médicaux au diagnostic dès l’apparition de symptômes et désengorger les urgences dans les zones urbaines et denses,

de la télésurveillance et de la veille à distance pour les personnes à mobilité réduite ou éloignées des centres médicaux,

des suivis réguliers à distance avec des généralistes ou des spécialistes.

Loxamed poursuit également son accompagnement préventif, avec une offre de dépistage mobile élargie à d’autres formes de pathologies, maladies ou infections que celles liées au coronavirus, comme les dépistages VIH, Hépatite B et C, IST, grippe et autres….

Les solutions mobiles de Loxamed offriront également la possibilité de procéder à des vaccinations autres que celles contre la Covid-19. Enfin, à l’intérieur des box ou camions itinérants, pourront être organisées des formations premiers secours pour l’ensemble des citoyens ou des formations médicales spécifiques pour les personnels soignants.

Loxamed s’est pleinement investie aux côtés des territoires pendant cette période inédite et souhaite maintenir cet engagement et poursuivre sa mission au-delà de la pandémie. C’est en associant la solidité et l’expérience des services publics à l’innovation et l’agilité des entreprises privées que nous parviendrons à transformer et moderniser le système de santé et à offrir un égal accès aux soins pour tous sans distinction.

Arnaud Molinié, président de Loxamed

Le saviez-vous ? Près de 8 millions de Français vivent dans un désert médical.

Le nombre de praticiens utilisant la télémédecine a été multiplié par 5 depuis l’apparition de la pandémie.

Le nombre de téléconsultations remboursées entre février 2020 et août 2020 a été multiplié par 16.

En 2021, le marché mondial de la télémédecine représente 40 milliards d’euros.

En 2023, le marché de l’e-santé représentera plus de 230 milliards de dollars.

