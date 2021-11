Le financement des cités éducatives sur la sellette

Politique de la ville

Publié le 08/11/2021 • Par Michèle Foin

Un rapport des inspections générales de l'Administration et de l'Education évoque un possible co-financement des cités éducatives avec les collectivités territoriales, ce que les maires des communes concernées jugent inadmissible.

Un rapport de la mission d’appui et d’accompagnement des cités éducatives, sorti fin septembre, a fait sortir de ses gonds les élus de Ville & Banlieue. Ce rapport réalisé par l’inspection générale de l’Administration (Iga) et l’inspection générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche (Igesr), ne vise pas à apprécier les résultats des actions dans les domaines scolaire et périscolaire, puisqu’il est encore trop tôt pour le faire, mais à analyser la démarche, ainsi que les modalités de coordination nationale et de gouvernance locale.

La mission salue tout d’abord l’approche « novatrice » des cités éducatives, qui ne sont pas « vécues comme un énième avatar de la politique de la ville » ni par les acteurs locaux, ni par les ministères qui la portent. Cette ...