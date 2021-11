Une piste d’athlétisme connectée, pour le haut niveau mais pas seulement

Equipements

Publié le 08/11/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport

A l’occasion de la rénovation de la piste d’athlétisme de son stade municipal, la ville d’Antony dans les Hauts-de-Seine, a fait le choix de faire installer une version très poussée d’un système de suivi de la performance des athlètes. Un outil destiné à tous les niveaux de pratique.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

A l’occasion de sa rénovation, la piste d’athlétisme du stade municipal Georges-Suant d’Antony, 44 ans d’âge, vient de devenir l’une des plus modernes de France. La ville a en effet choisi de la faire équiper de la version la plus poussée du système SmarTracks de la société Polytan, qui permet la mesure et le diagnostic de la performance des athlètes.

Des tiges magnétiques de 35 mm de diamètre, qui ont été enfouies dans le sol en différents points de la piste, génèrent un flux magnétique. Lorsque l’athlète traverse le champ magnétique créé d’une de ces « portes » à l’autre, un « sensor » (un genre de clé USB) qu’il porte fixé à la ceinture, enregistre pas moins de 500 données cinématiques à la seconde : la vitesse, bien sûr mais aussi le moment où le talon droit percute le sol, puis le ...