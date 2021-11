Energie Partagée crée un label pour booster les projets citoyens

Le label Energie Partagée a été lancé officiellement ce 8 novembre, à Nantes, à l’occasion des 2èmes Assises de l’énergie citoyenne. Il vise à faciliter le développement des projets citoyens de production locale d’énergie renouvelable. Un atout clé pour les territoires.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« L’objectif est d’identifier plus facilement les projets citoyens de transition énergétique partagée pour mieux les valoriser. Il permet aussi aux collectivités qui veulent soutenir ces projets bénéfiques pour leurs territoires de gagner du temps », expose Marc Mossalgue, chargé de communication d’Energie Partagée, pour présenter le lancement d’un nouveau label.

256 projets citoyens

Le mouvement qui compte, outre l’association, une coopérative et une société en commandite par action (SCA), soutient à ce jour 256 projets citoyens, pour une production de plus de 1 100 GWh par an. En grande majorité électrique (4 % seulement en ...