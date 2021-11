Les vagues artificielles à surf tentent le tournant écologique

Installations sportives

Publié le 05/11/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : A la Une acteurs du sport, Actu expert acteurs du sport, France

Qu’elles soient en piscine ou bien sur un lac ou une rivière, les vagues artificielles à surf font l’objet d’un engouement croissant, porté par la perspective des JO. Mais les élus locaux et les populations ont encore besoin d’être convaincus que ces équipements ne sont ni des gouffres financiers ni des menaces pour l’environnement.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

La vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille pour les porteurs de projet de vagues artificielles à surf, qu’elles soient intérieures (piscines) ou extérieures (en site naturel). « Dès les années 1990, j’ai essayé de convaincre des élus de l’intérêt de la technologie Flow rider qui consiste à projeter de l’eau à forte puissance sur un plan incliné. Mais ça n’a pas marché, rapporte Gérard Baslé, sociologue et programmiste. J’en ai même emmenés essayer aux Pays-Bas et en Allemagne, mais ils ont eu peur de l’ampleur financière des projets et de risques d’accidents ». Pourtant, « sans dimension publique, cela ne peut pas marcher du fait des coûts élevés », assure ce consultant, qui vient de collaborer à la programmation du projet lancé sur le lac de « l’île de loisirs » de la Région ...