Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 29 octobre au 5 novembre sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports..

Grosses chaleurs – En marge de la Cop 26, le site Natura Sciences a interrogé trois chercheurs du CNRS sur l’évolution du changement climatique. Si, selon eux, « on ne reviendra pas en arrière », « on peut arrêter ces changements à un niveau donné ». En n’agissant pas, les conséquences sont connues : vagues de chaleur et canicules, sécheresses, inondations, feux de forêt… Depuis 2001, « 2068 événements naturels dommageables ont été répertoriés en France […] entraînant plus de 30 000 morts ». Et pour lutter contre les fortes chaleurs, les villes doivent donc minimiser les surfaces artificielles, conserver des espaces de végétation, créer des espaces d’ombres ou investir dans des méthodes d’isolation avec des matériaux adaptés. Autres solutions : « travailler sur l’orientation des rues et des bâtiments pour tirer parti du rafraîchissement par le vent ». [Lire aussi notre article]

Pollution non virtuelle – Comme le rappelle L’Usine digitale, le Sénat a adopté cette semaine une proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique qui serait responsable, selon l’article, de 2% des émissions de gaz à effet de serre en France. Si les principales mesures concernent les usages, la limitation du renouvellement des outils ou la promotion de data centers moins énergivores, d’autres engagent les collectivités. C’est ainsi que les communes de moins de 50 000 habitants vont devoir adopter une stratégie numérique responsable et établir, pour commencer, un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappeler les mesures déjà engagées. Cela passera également par des commandes publiques plus vertueuses dans l’achat de matériel.

Des paroles aux Actee – Si le programme Actee, porté par la FNCCR, permet de financer des études de rénovation énergétique de bâtiments publics et d’accompagner les projets mutualisés, 3800 communes rurales en sont exclues par manque de structures locales disposant de l’ingénierie nécessaire pour les soutenir. Dans un communiqué, la Fédération annonce donc le lancement du sous-programme Etrier. Si ces communes (de moins de 3500 habitants) répondent à deux critères précis, elles peuvent être soutenues jusqu’à 50 000 euros pour financer les études et la maîtrise d’œuvre externalisées. Un lien plus explicatif se trouve ici.

Serrer la vis – Trois arrêtés fixant le cahier des charges d’éco-organismes ont été publiés. Ils concernent les nouvelles filières bricolage et jardin, sports et loisirs et jouets. Ces textes détaillent les objectifs et les modalités de fonctionnement de ces nouvelles REP : réemploi, réparation, recyclage, traitement des déchets… Et, selon les filières, les objectifs de collecte oscillent entre 20% et 45% d’ici 2027. Le rôle des collectivités y est également explicité, d’autant que celles-ci continueront à prendre en charge ces déchets. Au-delà des déchetteries, cela passera aussi par des « opérations de collecte de proximité ponctuelles par apport volontaire ».

Quand le bâtiment va, tout va – 1,3%, telle est la hausse constatée, au troisième trimestre 2021 de la délivrance des permis de construire. Mieux, comme le précisent encore Les Echos, 387 600 logements ont été mis en chantier en France d’octobre 2020 à septembre 2021, soit une augmentation de 8,2% sur l’année précédente. Petit bémol toutefois : ce bilan est à nuancer car il entre en comparaison avec la première période de confinement qui avait bloqué les chantiers et ralenti les services d’urbanisme. Ces résultats sont essentiellement tirés par les logements individuels, puis collectifs, et concernent toutes les régions, à l’exception de la Corse.

Plan de travail – Pour développer et accompagner les collectivités intéressées par l’élaboration d’un plan de mobilité simplifié (PdMS), le Cerema lance, sur son site internet, un appel à partenariat. Cette initiative vise à partager des retours d’expérience et s’adresse en particulier aux territoires structurés autour d’une ou plusieurs villes moyennes. Les collectivités intéressées ont jusqu’au 31 décembre pour se faire connaître.

Et aussi…

Et si le déploiement des véhicules électriques était freiné par le manque de bornes de recharge ? [France Info] ;

Le Cerema mène actuellement un diagnostic de l’état des digues d’Erquy (Côtes-d’Armor) [Ouest France] ;

Le syndicat des mobilités Pays basque-Ardour affiche un record de fréquentations de ses transports en commun [Sud-Ouest].