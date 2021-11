Des centres-villes toujours plébiscités par les Français

Développement local

Publié le 05/11/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

L'Association Centre-ville en mouvement présentait le 3 novembre dernier son sixième baromètre du centre-ville et des commerces au ministère de la Cohésion des territoires. Il confirme un attrait des Français pour les petites villes, et pour les centres-villes en général, synonymes de proximité.

Chiffres-clés 53% des Français souhaiteraient vivre dans le centre-ville d'une petite ville 73% des Français fréquentent un centre-ville au moins une fois par semaine

Les confinements successifs ont montré l’intérêt d’avoir un centre-ville vivant avec des commerces diversifiés, et l’attrait des Français pour une consommation de proximité. Le sixième baromètre du centre-ville et des commerces, commandé par l’association Centre-ville en mouvement, et réalisé par l’Institut CSA en partenariat avec Clear Channel et l’Agence nationale de cohésion des territoires, vient confirmer ces tendances.

Une première série de questions porte sur l’attrait pour les villes moyennes : 53% des personnes interrogées souhaiteraient, dans un futur proche, habiter le centre-ville d’une petite ville, et 35% celui d’une ville moyenne (entre 20 000 et 100 000 habitants), avec pour argument principal, la qualité de vie et un ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne