Numérique éducatif : adapter les besoins d’équipements aux impératifs de l’école d’aujourd’hui

Webinaire

Publié le 05/11/2021 • Par Marie-Aurélie Colpin • dans : Actu Education et Vie scolaire

La communauté éducative connait actuellement une accélération de l’usage du numérique. Comment bien s’équiper, anticiper les usages, sécuriser les outils ? L'ensemble de ces sujet seront développés lors d'un webinaire organisé par le club Education et vie scolaire le 19 novembre 2021 à 10h en partenariat avec Lenovo.

Crise sanitaire, inégalités sociales et territoriales, développement durable… la communauté éducative traverse une phase cruciale d’accélération de l’usage du numérique. Pour preuve, plus de 10 000 écoles vont bénéficier d’ici fin 2021 du Plan de relance de l’Éducation nationale pour un socle numérique de base, en plus du développement des « Territoires numériques éducatifs ».

Pour relever le défi du numérique à l’école, il s’agit d’adapter au mieux les ressources et les nécessaires acquisitions d’équipements aux impératifs pédagogiques et éducatifs. Si un socle de base est désormais défini par l’Éducation nationale, une coopération étroite entre les acteurs publics et privés est devenue nécessaire pour une meilleure efficience des outils utilisés dans les écoles et ce, en toute sécurité. Comment bien s’équiper, anticiper les usages, sécuriser les outils, notamment grâce aux ENT ? Ce sont les points qui seront développés lors de ce webinaire qui se tiendra le 19 novembre à 10h (sur inscription libre).

Au programme

• Les solutions pour une gestion financière réussie : achat, maintenance et mutualisation des outils, en classe et sur le temps périscolaire ;

• Le déploiement des espaces numériques de travail (ENT) : état des lieux, enjeux et attentes pour les collectivités ;

• Les clés d‘une gouvernance renforcée entre enseignants, élus, etc. : comment inclure le numérique dans les projets éducatifs de territoire ?

Webinaire animé par Florence Masson, journaliste spécialisée éducation, en présence de :

• William BIOTTEAU, Directeur de la distribution indirecte, LENOVO

• Virginie LANLO, Première adjointe déléguée à l’éducation, VILLE DE MEUDON

• Rozenn MERRIEN, Présidente, ANDEV

Programme complet du webinaire et inscription gratuite