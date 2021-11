Transformation écologique : la donnée au service des collectivités

Publié le 15/11/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Pour préserver les ressources environnementales et faire face aux défis climatiques, les collectivités cherchent à innover. À travers une approche conseil et des solutions numériques, Veolia vous accompagne dans votre digitalisation et facilite la transformation écologique de vos territoires.

Dans un monde où le volume global des données double tous les trois ans, la « data » est un outil dont les territoires peuvent se saisir pour comprendre le passé, piloter le présent et anticiper l’avenir tout en apportant toujours plus de services à valeur ajoutée, en réponse à leurs enjeux locaux. En tant qu’acteur du numérique, Veolia fait de la donnée une ressource au service des territoires.

Produire, collecter et analyser des données pour améliorer votre performance environnementale

Veolia, via sa filiale Birdz, vous permet d’améliorer votre gestion de l’eau, des déchets et l’efficacité énergétique de vos bâtiments à travers ses solutions de production, d’acquisition et d’analyse de données.

Protéger, sécuriser et optimiser la ressource en eau

Vos ressources en eau superficielle nécessitent une surveillance et une protection dédiées. En installant des bouées SWARM, vous disposez, par exemple, d’indicateurs sur la température, la vitesse ou la turbidité qui permettent de détecter les variations de la qualité de l’eau.

Une fois que l’eau captée a rejoint les canalisations de votre collectivité, il s’agit d’en assurer la sécurité sanitaire. Les sondes KAPTA peuvent vous y aider en mesurant en continu des indicateurs tels que le taux de chlore. Le tableau de bord Teleo, alimenté en données par près d’1,8 million de compteurs d’eau, vous permet ensuite d’améliorer la performance et le rendement de vos réseaux.

Ce logiciel de suivi, associé au service de télérelevé, vous alerte rapidement en cas de fuite. Vous réduisez ainsi les gaspillages et le nombre d’interventions des équipes de terrain, et améliorez la satisfaction de vos administrés qui bénéficient d’une facturation plus précise. Le suivi simplifié de leur consommation permet également une utilisation plus responsable de la ressource en eau.

Optimiser la collecte des déchets

Pour réduire l’empreinte environnementale de la collecte de déchets de votre territoire, des capteurs connectés mesurent le taux de remplissage des conteneurs. L’information est ensuite transmise à un logiciel d’analyse et de restitution grâce auquel vous évitez les débordements et optimisez les tournées de collecte.

Améliorer la maîtrise des consommations énergétiques des bâtiments

En connectant l’intégralité des compteurs d’eau, de gaz et d’électricité, un système de surveillance des consommations énergétiques des bâtiments vous fournit des données en temps réel via son portail de restitution et vous alerte en cas de consommation anormale.

Visualiser la donnée pour mieux décider et communiquer envers les citoyens

Veolia développe des solutions numériques qui agrègent, analysent, croisent et valorisent vos données environnementales. Elles vous permettent d’avoir une vision globale de votre territoire, de prendre des décisions et de communiquer auprès de vos citoyens afin de les sensibiliser aux problématiques environnementales.

Plus qu’un simple tableau de bord, Veolia propose, via sa filiale SOMEI, un hyperviseur de la ville qui permet de :

mesurer la performance environnementale des territoires à travers le bien-être environnemental et la qualité de vie des citoyens basés sur des indicateurs opérationnels et le ressenti des citoyens,

analyser les réseaux sociaux et les journaux digitaux afin de prendre le « pouls » des citoyens et ainsi mesurer leur ressenti et connaître leurs attentes.

Pour renforcer la sensibilisation aux enjeux environnementaux, Veolia a également développé un outil cartographique qui permet de visualiser les aléas climatiques, ce qui accélère la prise de conscience des vulnérabilités locales.

Mettre la donnée au service de la construction de territoires durables

Veolia, à travers sa filiale de consulting Abylon, vous accompagne pour garantir que les données environnementales collectées sont bien intégrées à un système de management de la donnée certifié. Elle peut par exemple vous guider dans le processus de certification AFNOR.

Veolia vous aide également à mettre ces données et les différentes solutions numériques au service des cas d’usage environnementaux prioritaires pour votre territoire. Les citoyens sont impliqués tout au long de la démarche, afin que les solutions déployées répondent réellement à leurs problématiques spécifiques.

Exploiter efficacement vos données environnementales grâce à ces différents dispositifs Veolia présente donc un double avantage : améliorer la performance de votre territoire tout en proposant une meilleure qualité de vie à vos citoyens.

