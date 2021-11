Végétalisation et urbanisme : lutter contre les îlots de chaleur

[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Publié le 05/11/2021 • Par Albane Canto • dans : actus experts technique, France

Quelle ville, interco ou métropole n’a pas son projet de plantation d’arbres ? Il est la star du moment, dans les villes, favorisant la biodiversité tout en permettant de lutter contre les ilots de chaleur. Mais il n’est pas la seule solution, ainsi que l’ont démontré nos experts lors d’une table ronde, à l’occasion d’Innova’ter 2021. Découvrez ou redécouvrez leurs conseils et analyses dans le replay.

L’arbre est devenu une star. Oui, une star : quelle ville, interco ou métropole n’a pas son projet de plantation ? La raison de cet engouement est bien souvent la volonté de réduire les îlots de chaleur urbains – abréviation ICU pour les initiés.

Quelques données, de l’Ademe, pour rappeler la problématique :

Les années 2015 à 2020 sont les six années les plus chaudes jamais enregistrées,

En 2020, la température en France a été 2,3 °C supérieure par rapport à la moyenne des années 1961-1990 (Météo France)

Les prévisions du Giec indiquent une hausse des températures en France de +1,3 à +5,3 °C d’ici à 2100.

Avec deux fois plus de vagues de chaleur d’ici 2050.

Mais l’arbre n’est bien sûr pas la seule solution, et nous allons en parler avec nos trois invités : Frédéric Ségur, responsable du service arbres et paysage à la métropole de Lyon et Co-animateur du groupe de travail espace verts, nature et paysage de l’AITF, Philippe Dalmasso, Ingénieur en horticulture et paysage à la Ville d’Antibes Juan-les-Pins, et Aurélien Million, Chef de groupe Appui Territoires Transitions au Cerema.

Voir ou revoir la table ronde en replay