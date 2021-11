Crises naturelles et sanitaires : développer la résilience pour anticiper les risques

[Conférence Innova'ter 2021 - Replay]

Publié le 04/11/2021 • Par Albane Canto • dans : actus experts technique, France

Crise sanitaire, incendies monstres, sécheresses intenses, inondations ravageuses… la litanie des crises et catastrophes naturelles ne cesse de croître. Comment les prévenir, en atténuer les conséquences voire contrer les circonstances qui les font naître ? Découvrez ou redécouvrez les réponses apportées par nos experts lors d’Innova’ter 2021.

En matière de crises, la litanie ne va rien vous apprendre : entre la crise sanitaire liée au Covid qui s’étire tellement qu’on pourra bientôt la qualifier de chronique, les incendies en Europe, au Canada et aux Etats-Unis cette année, et en Australie l’année dernière, les graves inondations en Allemagne et en Belgique, sans oublier la tempête Alex dans les Alpes maritimes l’année dernière…

Au-delà de l’énumération, qu’est-ce que nous apprenons de ces événements ? Est-ce que nous en sortons plus conscients, plus préparés, plus avertis ? Ou au contraire, sommes-nous affaiblis ?

45 min pour évoquer ces enjeux avec trois invités qui ont des points de vue, des expériences à partager : Magali Reghezza, géographe et experte à l’ENS et au Haut conseil pour le climat, Blandine Delaporte, 1ère vice-présidente du département de la Nièvre, Corenthin Riet, Chargé de projet « Résilience des territoires » pour The Shift Project.

Voir ou revoir la table ronde en replay