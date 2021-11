Ces collectivités qui misent sur la télémédecine

Accès aux soins

Publié le 04/11/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Télémédecine, téléconsultations, téléexpertise : les collectivités dont les habitants souffrent du manque de médecins misent de plus en plus sur les consultations à distance. Selon des modalités qui peuvent fortement différer.

Quand Olivier Robelet a été élu maire du village de Montfaucon (Gard) en 2017, « il n’y avait plus de médecins depuis cinq ans sur la commune, rappelle-t-il. On s’est demandé ce qu’on allait pouvoir faire et on s’est rendu compte qu’il n’y avait tout simplement pas de médecin. Il fallait trouver une solution alternative. » Idem aux Attaques, un bourg de 2 000 habitants dans une zone très sous-dotée en médecins du Pas-de-Calais et dont le généraliste était parti à la retraite depuis quatre ans. « On a essayé de faire venir un médecin en proposant un local municipal gratuit et une aide à l’installation de 30 000€ par la communauté d’agglomération, se souvient Camille Batilliot, DGS. Mais malgré cela, on n’a pas réussi et on s’est ...