[édito] Présidentielle 2022

Publié le 05/11/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Dans une campagne pour la présidentielle qui pourrait être placée sous le signe des territoires, la carte des villes moyennes et du territoire semble incontournable. L’ancrage local n'étant pas le fort d'Emmanuel Macron et de LREM, le Président tente de faire du programme Action cœur de ville l’un de ses atouts.

Le président de la République avait créé la surprise, le 7 septembre, en venant clôturer les quatrièmes rencontres du programme Action cœur de ville, à la Cité de l’architecture et du patrimoine, à Paris. Une rencontre entre élus locaux, agents territoriaux et partenaires qui, habituellement, attire bien peu la lumière des caméras.

C’était l’occasion pour lui d’annoncer la poursuite de ce programme phare de son mandat jusqu’en 2026, ainsi qu’une rallonge de 350 millions d’euros pour les 234 villes lauréates. Elle vient s’ajouter aux 5 milliards prévus à l’origine.

En campagne

C’était aussi le premier pas d’une future campagne présidentielle – Emmanuel Macron n’est pas officiellement candidat – qui pourrait être placée sous le signe des territoires. Le 25 octobre, le président de la République était en déplacement dans la Loire et a passé un long moment à ­Montbrison (15 700 hab.), commune du programme Action cœur de ville, dont les fonds ont notamment permis de réhabiliter la friche industrielle de l’usine Gégé.

La carte des villes moyennes et du territoire semble incontour­nable, alors que les candidats de la droite traditionnelle sont, pour certains, à la tête d’une région – ­Xavier ­Bertrand dans les Hauts-de-France, ­Valérie ­Pécresse en Ile-de-France – et que la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo, a monté une équipe de campagne 100 % territoires, mêlant élus de moyennes et grandes villes, présidents de département ou de conseil régional.

Services publics

Or l’ancrage local est l’une des faiblesses du Président et de son parti La République en marche, comme l’ont encore montré les élections municipales, départementales et régionales. Le programme Action cœur de ville est donc l’un de ses atouts pour un éventuel futur mandat, alors que, de nombreux sondages le démontrent, les Français semblent, dans ces temps d’après-Covid, avoir des envies de ville à taille humaine et d’un cadre de vie plus proche de la nature.

A condition que ce qui relève de l’Etat dans ces collectivités – et qui est primordial pour leur attractivité – soit aussi au cœur de la campagne : les services publics, les transports et le maillage des professionnels de santé.