Une nouvelle ambition pour les laboratoires d’innovation territoriale

Innovation publique

Publié le 04/11/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

La 8e édition du mois de l’innovation publique fait la part belle aux laboratoires d’innovation, eux qui mettent l’expérimentation au cœur de leurs pratiques et se trouvent au plus près des usagers, mais qui doivent désormais réussir leur passage à l’échelle.

« Vous êtes le premier kilomètre de l’innovation publique, pour que le dernier fonctionne » : la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a rendu hommage aux laboratoires d’innovation territoriale jeudi 4 novembre dans les locaux de la direction interministérielle de la transformation publique (Ditp), à l’occasion de la 8e édition du mois de l’innovation publique, placée cette année sous le signe de l’innovation ouverte et qui recense près de 350 événements.

Les laboratoires d’innovation jouent un rôle clé pour « partir des besoins des usagers », être de véritables « têtes chercheuses et d’implémentation » et faire foisonner l’innovation « par le bas », dans un contexte où l’action publique a été chamboulée par la crise sanitaire. Et si l’an dernier l’heure était à la fierté retrouvée de la résilience des services publics, « l’enjeu est à présent de permettre et d’accompagner le passage à l’échelle de toutes les initiatives et expérimentations pour qu’elles transforment durablement l’action publique ».

