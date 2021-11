Indemnité inflation : mode d’emploi pour les collectivités

Pouvoir d'achat

Publié le 04/11/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Le Gouvernement a détaillé, mercredi 3 novembre devant les syndicats, les modalités de versement de son indemnité inflation pour aider les fonctionnaires les plus vulnérables à faire face à la hausse des prix. Elle devrait concerner environ 40 % des agents publics d’ici à janvier 2022.

Plus de deux millions d’agents publics, titulaires et contractuels, toucheront l’indemnité inflation de 100 euros. Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, en a fait l’annonce ce jeudi matin sur Europe 1, assurant le service après-vente du mécanisme de versement détaillé la veille par le gouvernement. Le coup de pouce bénéficiera au total à 38 millions de Français.

Dans la territoriale, 1,3 million d’agents sont concernés. Il s‘agit de tous ceux dont la rémunération moyenne est inférieure à 2 000 euros nets par mois, avant impôt sur le revenu, sur la période de référence courant du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021. Le montant de l’aide ne sera pas proratisé, ni en fonction de la durée du contrat ni de la quotité de travail (temps partiel). Et elle ...

