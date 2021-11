Lubrizol : « On est plus dans les effets d’annonce que dans le concret »

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, a été entendue, 27 octobre dernier, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, sur les mesures mises en place après l’accident de Lubrizol. Pour Hervé Maurey, qui avait présidé la commission d’enquête créée après la catastrophe, les mesures annoncées par le gouvernement n’ont pas encore d’effet tangible.

Barbara Pompili a annoncé que 37 mesures sur 40, des propositions faites par la commission d’enquête du Sénat sur l’accident de Lubrizol, étaient soldées ou en cours de mise en œuvre. Etes-vous satisfait ?

Le gouvernement reconnaît ainsi la qualité du travail mené par le Sénat. Mais il faut que l’on s’assure que ces mesures sont réellement mises en oeuvre et de quelle manière. Pour l’instant, on est plus dans les effets d’annonce que dans le concret. Car les décisions, si elles ont été prises, ne sont pas encore tangibles. Sur la culture du risque par exemple, le ministère a dévoilé un plan (Tous résilients face aux ...