Les maires refusent d’être « les sous-traitants de l’État »

103 ÈME CONGRÈS DE L’AMF

Publié le 03/11/2021 • Par Pascale Tessier • dans : Dossiers d'actualité, France

Pas question de baisser d’un ton ni de laisser l’événement centré sur son changement de président. Lors de son congrès qui débute le 16 novembre, l’AMF entend marteler que le maire est un pilier incontestable de la République et que les élus locaux attendent un arrêt rapide de l’atteinte aux libertés locales, pour travailler -enfin- dans la confiance avec l’Etat.

Se retrouver, se renouveler, poursuivre, interpeler et échanger ! L’agenda du 103 ème Congrès des maires et présidents d’intercommunalités (1) est multiple. Et si l’association y renouvellera ses instances – pour lesquelles deux équipes, respectivement conduites par le maire de Cannes, Davis Lisnard, et celui de Sceaux, Philippe Laurent, s’affrontent -, elle n’envisage pas de mettre de l’eau dans son vin.

Durant trois jours à Paris, elle veut démontrer que les élus locaux sont les mieux placés pour gérer, aussi bien le quotidien que l’exceptionnel, comme ils l’ont prouvé dès le début de la crise en intervenant « parfois bien au-delà de leurs champs de compétences », a insisté François Baroin (LR, Troyes), président sortant de l’AMF et non candidat à sa succession, mercredi matin à Paris.

Ce congrès doit être l’occasion de dresser le bilan « d’un mandat particulièrement difficile, auquel beaucoup de maires n’étaient pas préparés », a ajouté André Laignel (PS, Issoudun). Un mandat qui s’appuie sur la force constituée avec les départements et les régions au sein des « Territoires unis », mais qui laisse surtout le goût amer « depuis 4 ans, d’une incompréhension, de la part de l’État, du rôle de maire », a poursuivi le premier vice-président délégué qui ne digère pas d’avoir entendu Emmanuel Macron dire des élus locaux qu’ils étaient « trop nombreux, dépensiers, clientélistes », alors qu’il y a « des décisions qui rendent difficile la saine gestion des collectivités. Nous n’avons pas vocation à être des sous-traitants de l’État, ni que nos budgets soient des budgets annexes de ceux de l’État. Nous voulons un dialogue réel, exigeant et loyal. »

Dévitalisation ou décentralisation, il faut choisir ?

En phase avec ce qui venait d’être dit, Philippe Laurent (UDI), secrétaire général de l’AMF, a estimé que ce congrès se déroule « à un moment où le pays va devoir choisir s’il continue sur la pente de la dévitalisation des collectivités locales, ou si on va vers un pays décentralisé, dans sa tête et sa culture. Se faire confiance, c’est accepter les choix politiques des élus locaux, ce qui veut dire l’autonomie fiscale. »

« Catalyseurs », pour David Lisnard (LR), vice-président de l’AMF, les maires seront « toujours unanimes face à « l’archaïsme centralisateur ». Notre enjeu n’est pas d’être toujours sur la défensive, mais de rappeler que les communes sont porteuses d’avenir et qu’elles ne pourront exister que si les maires peuvent être libres face à l’impôt et responsables face aux citoyens. »

Qui paie décide et qui décide paie

Si le congrès doit rassembler, permettre d’informer, d’accueillir aussi les nouveaux élus de 2020, il ne sera pas le lieu dont la porte se refermera à double tour sur ce qui aura été dit. L’AMF entend bien inscrire le rôle du maire dans le débat de l’élection présidentielle.

Bientôt à nouveau « simple » maire de Troyes, François Baroin sera de ceux qui veulent voir ouvert le débat sur la réorganisation des pouvoirs publics, la santé, l’hôpital, la désertification médicale, la proximité dans les domaines du sport, de la culture ou du logement, etc. D’ailleurs, il souhaite une initiative forte de l’AMF pour interroger les candidats et que le gouvernement garde à l’esprit que « qui paie décide et qui décide paie. »

Les contrats de Cahors s’inviteront aussi dans le débat, sans doute sur la ligne d’un André Laignel qui dénonce « une mauvaise méthode. Nous sommes pour un contrat négocié réellement et non pas un contrat punitif, un accord de partenaires qui soit équilibré. Sans chercher à reproposer ce qui a été globalement un échec. » Selon François Baroin, le Président de la République devrait honorer le Congrès de sa venue.

900 exposants au salon des maires Après l’édition digitale 2020, en raison de la crise, le 25ème opus du Salon des maires et des collectivités locales revient avec une organisation revisitée sur la base des grands domaines d’activités des collectivités, et plus de 900 exposants, ainsi que l’a détaillé Julien Elmaleh, directeur général d’Infopro digital, organisateur de l’événement avec l’AMF (Infopro Digital détient également le Groupe Moniteur auquel appartient La Gazette des communes). Outre les espaces immersifs (marché, jardin, …) permettant d’aborder les sujets préoccupants les collectivités, le salon bénéficiera de plus de 300 prises de parole et d’échanges classiques et participatifs. Le salon sera aussi l’occasion du lancement de MairesTV, la webTV qui doit parler aux élus locaux.